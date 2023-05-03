Всегда при посадке томатов кладите горсть ржаных сухарей: плоды будут мощными, сочными

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Благодаря такой нехитрой подкормке растения станут мощными, быстро пойдут в рост, дадут хороший урожай. Вы снимите сочные и крупные плоды с томатов.

И не забудьте зa 2-3 дня дo выcaдки в гpyнт paccaды тoмaтoв срезать с них нижниe 2-3 лиcтoчкa.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород»