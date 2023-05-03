Замочите белье на ночь — утром будет белоснежным: прачка раскрыла рецепт для обновления ткани

Дешевенькие аптечные средства могут отлично обновить белые ткани. Если замочить в народном составе на ночь белье, вы не узнаете его через несколько часов. Оно станет сверкающим, будто только купленным.

Возьмите 2 литра теплой воды. Добавьте 2 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта. В случае с сильно посеревшим бельем можно положить в состав 1 столовую ложку стирального порошка.

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Замочите в этом растворе белье и оставьте на ночь. Запах у нашатырного спирта очень резкий. Поэтому рекомендуется накрыть таз пищевой пленкой или пакетом.

Утром останется только отжать вещи, прополоскать один раз и отправить в машинку на обычный режим стирки.

Источник: дзен-канал «Живи легко»