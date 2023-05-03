Роскачество назвало лучшие сосиски по ГОСТу из натурального мяса: без сои и крахмала

Сосиски — любимое блюдо не только студентов, но и тех, кто привык питаться на скорую руку. Особенно если подавать этот мясной «деликатес» с горошком и горчицей, как это было принято делать в СССР. Но как правильно выбрать сосиски из всего многообразия, представленного на рынке, — полезным исследованием поделилось Роскачество. Перед экспертами была поставлена задача выявить лучший продукт этой категории из натурального мяса. Всего было проверено 20 торговых марок сосисок. Продукт не должен был содержать антибиотики и сою.

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