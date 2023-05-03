Доллар обрушится в мае: валютчики кинулись в банк, лучше присядьте

Экономические эксперты уверены, что российский рубль в мае отыграет свои позиции и обрушит доллар. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, «американец» в ближайшее время может подешеветь до 77 рублей.

Главная причина — пик налоговых выплат, которые поддержат нашу валюту. Также цены на нефть начали движение вверх, что тоже положительно скажется на рубле.

«Если цена остается ниже 81,5 рубля, то в этом случае можно рассмотреть коррекционное движение в район 77,5 рубля», — заявил он.

Зарабатывающие на разнице валют люди тут же кинулись в банк.

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