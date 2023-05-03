Шипучка растворяет даже камни: как одной таблеткой убрать старый налет с крана – в одно мгновение

В настоящее время многие разумные хозяйки все чаще отказываются от применения химии в уборке своего дома. Да и зачем лишний раз травить организм, когда есть проверенные домашние рецепты?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Например, тяжелейший известковый налет со смесителей, раковин и ванн с легкостью могут удалить шипучие витамины.

Лучше всего брать с витамином С, они самые дешевые. Разведите таблетку в воде и подождите, пока она растворится. Затем смочите этим раствором тряпку и помойте грязные элементы. От налета не останется и следа.

Источник: дзен-канал TECHNOTION