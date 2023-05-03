Сантехник подсказал хитрый трюк: как прочистить сифон в ванной самым дешевым средством

При засорах в ванной не всегда надо покупать дорогие средства в магазине или вызывать сантехника. С задачей можно справиться самостоятельно. А поможет в этом средство, которое есть почти на каждой кухне.

И речь идет об уксусной кислоте. Если засор сильный - залейте в слив два стакана уксуса и подождите полчаса. Затем включите кипяток, чтобы прогнать мусор.

Сантехники утверждают, что такую профилактику надо делать каждые три месяца, чтобы не допускать аварийную ситуацию.

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