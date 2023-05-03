Лимонка растворяет на глазах: как быстро убрать с унитаза желтизну и известковые наслоения

Эту кашицу далее необходимо нанести на проблемные места унитаза, лучше сверху прижать влажными салфетками – так загрязнения пропитаются лучше. Оставить на 15-30 минут (зависит от уровня проблемы) и очистить щеткой или жесткой стороной губки. Унитаз станет как новенький!

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»