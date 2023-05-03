Лимонка растворяет на глазах: как быстро убрать с унитаза желтизну и известковые наслоения

Обычная лимонная кислота может превратить унитаз в сияющий чистотой. Желтизна и известковые наслоения растворятся под ее воздействием.
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Чтобы лимонка произвела нужную реакцию, ее порошок нужно смешать с небольшим количеством воды, должна получиться кашица.
Эту кашицу далее необходимо нанести на проблемные места унитаза, лучше сверху прижать влажными салфетками – так загрязнения пропитаются лучше. Оставить на 15-30 минут (зависит от уровня проблемы) и очистить щеткой или жесткой стороной губки. Унитаз станет как новенький!
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»