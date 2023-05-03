Как вывести одуванчики раз и навсегда - лучшие средства, не покупайте подделки

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Важно знать одну особенность, иначе навредите урожаю.

Одуванчики часто заполоняют дачные участки и вывести их крайне трудно. Конечно, их можно выкопать. Но, в первую очередь, это долго и муторно. Да и нет гарантии, что сорняки тут же не вырастут снова.

Поэтому садоводы рекомендуют пользоваться гербицидом. Но тут важно знать, что одуванчики – двудольные растения. И если вы решили травить сорняки таким способом, то вам нужно приобрести гербицид именно для двудольных. В противном случае, вы рискуете навредить своему урожаю.

Среди самых популярных - это «Деймос», «Хакер», «Линтур». Если вы не запомните названия, то достаточно знать, что все они «Для газона». Так должно написано на упаковке.

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