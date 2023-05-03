Почему на самом деле кошки дерут мебель — дело не в когтях

Наверняка почти все кошки хоть раз, да драли дома мебель. При этом многие считают, что делают это пушистики ради того, чтобы наточить когти, и покупают любимцам специальные приспособления для этих целей.

Но не все так просто. Специалисты уверены, что животные преследуют другие цели. В первую очередь, это метки. Таким способом они метят свою территорию.