Почему на самом деле кошки дерут мебель — дело не в когтях

Наверняка почти все кошки хоть раз, да драли дома мебель. При этом многие считают, что делают это пушистики ради того, чтобы наточить когти, и покупают любимцам специальные приспособления для этих целей.
Но не все так просто. Специалисты уверены, что животные преследуют другие цели. В первую очередь, это метки. Таким способом они метят свою территорию.
И вторая причина — охота. Домашние кошки — ленивые существа, но периодически они вспоминают, что им надо подтянуть фигуру, и отправляются на поиски приключений. Любимый ваш диван — это всего лишь их добыча.
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