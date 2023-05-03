Валютчики бегут обменивать доллары: резкое падение спровоцировало очереди в кассах

Иностранная валюта, которая день за днем повышалась в стоимости, неожиданно понизилась на последних торгах Мосбиржи. Даже бывалые были удивлены ее исходом.

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Так, курс доллара к закрытию торгов упал на 63 копейки, достигнув 79,62 рубля, юань опустился на 9 копеек, дойдя до 11,5 рубля, евро потерял 91 копейку, его цифра – 87,77 рубля.