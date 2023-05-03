Два эффективных способа убрать катышки с одежды: нужны губка или пемза

Чтобы убирать катышки с одежды, многие приобретают специальные механизмы или используют бритву.
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Однако есть два более эффективных и максимально простых и дешевых метода. Все, что вам пригодится, это обычная губка для посуды из поролона с жесткой стороной и пемза.
Жесткой стороной губки или пемзой начните аккуратно водить по одежде, и вы сами увидите, как все катышки быстро и легко начнут собираться там, куда вы их направляете. Потом просто отряхните свои вещи и порадуйтесь обновлению!
Источник: Telegram-канал «Дамские секреты»