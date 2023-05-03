Лучшее удобрение для крыжовника: обязательно воспользуйтесь на своем участке

Ягоды крыжовника отличаются неповторимым вкусом. Для хорошего урожая крыжовника недостаточно просто полива. Важно использовать специальную подкормку.

Готовится удобрение для крыжовника при помощи одного литра сыворотки, столовой ложки меда и 10 граммов горчицы.

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Далее ингредиенты перемешиваются и заливаются водой. Важно помнить, что после отметки в 10 литров нужно дать настояться и забродить смеси в течение недели. А потом поливать органическим удобрением крыжовник. Об этом рассказали в sportkp.ru.