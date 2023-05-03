Просто обесцените их: эксперт рассказал, как не стоит хранить деньги дома

Эксперт назвал места, в которых не стоит хранить денежные купюры.

В очень сухих местах валюта может потрескаться. А во влажных деньги покроются плесенью. В книгах тоже не рекомендуется оставлять наличные. Дело в том, что на деньгах может остаться типографская краска от книг.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Если вы решили хранить деньги дома, то лучше помесить купюры в вакуумную упаковку. Стеклянная банка с герметичной крышкой тоже подойдет. Об этом рассказали в iz.ru.