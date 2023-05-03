Просто обесцените их: эксперт рассказал, как не стоит хранить деньги дома

Деньги. Фото: Global Look Press 

Экономист Валерий Корнейчук предупредил россиян.

Эксперт назвал места, в которых не стоит хранить денежные купюры.

В очень сухих местах валюта может потрескаться. А во влажных деньги покроются плесенью. В книгах тоже не рекомендуется оставлять наличные. Дело в том, что на деньгах может остаться типографская краска от книг.

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Если вы решили хранить деньги дома, то лучше помесить купюры в вакуумную упаковку. Стеклянная банка с герметичной крышкой тоже подойдет. Об этом рассказали в iz.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какая сумма нужна для покупки купальника в этом году.

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