Тамара Глоба назвала один знак, у которого все будет складываться не очень гладко в мае

Стало известно, что астролог Тамара Глоба предсказала Девам на май.
Оказалось, этот знак испытает проблемы и неудачи в последнем месяце весны.
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Однако, несмотря на трудности, на помощь к Девам придут окружающие.
«Вас ждет поддержка, но это поддержка придет во второй половине месяца», – заявила астролог в эфире своего YouTube-канала.
Также Девам удастся заключить отличную деловую сделку.
Напомним, ранее таролог рассказала, что принесет удачу и оттолкнет счастье в начале мая.