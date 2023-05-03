Тамара Глоба назвала один знак, у которого все будет складываться не очень гладко в мае

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press 

Эксперт по гороскопам сделала предсказание.

Стало известно, что астролог Тамара Глоба предсказала Девам на май.

Оказалось, этот знак испытает проблемы и неудачи в последнем месяце весны.

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Однако, несмотря на трудности, на помощь к Девам придут окружающие.

«Вас ждет поддержка, но это поддержка придет во второй половине месяца», – заявила астролог в эфире своего YouTube-канала.

Также Девам удастся заключить отличную деловую сделку. 

Напомним, ранее таролог рассказала, что принесет удачу и оттолкнет счастье в начале мая.

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