Тамара Глоба назвала один знак, у которого все будет складываться не очень гладко в мае

Стало известно, что астролог Тамара Глоба предсказала Девам на май.

Оказалось, этот знак испытает проблемы и неудачи в последнем месяце весны.

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Однако, несмотря на трудности, на помощь к Девам придут окружающие.