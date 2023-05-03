Необычное применение яичной скорлупы: сможете обезвредить насекомых-паразитов на даче

Агрономы рассказали, как правильно использовать скорлупу на дачном участке.

Во время приготовления яиц не стоит выкидывать скорлупу. Так как она может пригодиться для дачи и выращивания культур.

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Скорлупу используют в качестве средства для борьбы с вредными насекомыми. Оказалось, яичная скорлупа отлично отпугивает медведку.

Чтобы отпугнуть это насекомое, необходимо измельчить чайную ложку скорлупы с половиной чайной ложки нерафинированного масла. Далее эту смесь вносят прямо в грядку. Вредное насекомое чувствует запах приманки и съедает скорлупу, которую потом не может переварить и погибает. Об этом рассказали в belnovosti.by.