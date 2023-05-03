Необычное применение яичной скорлупы: сможете обезвредить насекомых-паразитов на даче

Яйца. Фото: Global Look Press 

Используйте, чтобы избавиться от медведки.

Агрономы рассказали, как правильно использовать скорлупу на дачном участке. 

Во время приготовления яиц не стоит выкидывать скорлупу. Так как она может пригодиться для дачи и выращивания культур.

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Скорлупу используют в качестве средства для борьбы с вредными насекомыми. Оказалось, яичная скорлупа отлично отпугивает медведку. 

Чтобы отпугнуть это насекомое, необходимо измельчить чайную ложку скорлупы с половиной чайной ложки нерафинированного масла. Далее эту смесь вносят прямо в грядку. Вредное насекомое чувствует запах приманки и съедает скорлупу, которую потом не может переварить и погибает. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Напомним, ранее стало известно, как легко убрать скорлупу с яиц.

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