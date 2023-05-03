Притянут удачу в мае: астролог Савельева назвала три знака зодиака, которые направят к себе финансовый поток

Овен

Тот момент когда вы притягиваете удачу в финансовых делах. Если Вы не чужды предпринимательству, месяц обещает быть жарким независимо от погоды. Обращайте внимание на новые бизнес-идеи. Это залог успеха. Но и те, кто далеки от работы , могут рассчитывать на подарки, и на фин помощь. Способности к торговле временно повышаются, возможно как особенно удачные покупки, так и выгодные продажи.

Близнецы

Звезды сулят профессиональный рост, то ли за счет обмена опытом с коллегами. Успех в обществе, спешите проявляться. Правда в середине месяца, может возникнуть ощущение «загнанности в угол» за счет несколько непредсказуемого развития событий в деловой сфере. Вероятна некая «подстава», вплоть до столкновения с нарушениями закона. Тем не менее, нет худа без добра, и в процессе решения возникших проблем вы можете еще больше закатиться, как специалист и как личность.

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Лев

Звезды сулят и сложности в делах, и возможности выйти из ситуации победителем. Правда, чтобы найти выход, придется приложить усилия и проявлять инициативу. Пробуйте, результат вас не разочарует! К концу месяца, звезды обещают не только удачу в личных отношениях, но и удовольствие от работы по дому.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог.