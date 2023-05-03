Проблемы начнут растворяться: эти знаки зодиака в мае преодолеют все преграды

Май стал сложным, что заметили многие с первых дней. Астрологи сразу предупредили, что ретроградный Меркурий и затмения наложат свой отпечаток. Эксперт подчеркнули, что также Плутон разворачивается в ретроградное движение. Но это будет на руку оному знаку зодиаку, который с легкостью преодолеет разрушительное действие этой планеты.
По словам астрологов, повезет в мае Тельцу. Рожденные под знаком этого созвездия будут в силах преодолеть все преграды и избежать большинства проблем.
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Их будет преследовать удача в последний весенний месяц. А вот другим придется выходить из зоны комфорта. Тельцы расправятся со своими сомнениями и наконец-то поверят в собственные силы. Это поможет пережить любые колыхания общественности.
Звезды благоволят этому знаку зодиака. Однако успех ждет в том случае, если они будут развиваться в направлении, которое вызывает у них наибольший отклик и интерес, пишет «Стерлеград».