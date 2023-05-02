«Обязательно проведите обработку»: что нужно знать перед тем, как отвезти домашних питомцев на дачу

Стало известно, как обезопасить прибывание любимых питомцев на даче.
Чтобы сохранить качество жизни кошки на даче, необходимо знать несколько правил.
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На даче для питомцев много опасностей. Кошки могут спрыгивать с высоких деревьев и повредиться. А также их может настигнуть опасность в виде проезжающих машин.
«Обязательно проведите обработку перед поездкой от блох и клещей. Приобретите шлейку и поводок, если планируете выгуливать питомца в безопасном месте, к примеру во дворе своего дома», – отметил специалист в беседе с vnimanie.pro.
«Ни в коем случае не кормите едой со стола во время застолья и всегда в аптечке держите смекту, полисорб, любое антигистаминное, хлоргексидин и эластичный самофиксирующий бинт», – заключили специалисты.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как вырастить богатый урожай перца на даче.