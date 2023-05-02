«Обязательно проведите обработку»: что нужно знать перед тем, как отвезти домашних питомцев на дачу

Кошка. Фото: Global Look Press 

Ветеринарный врач Илья Мартышенко поделился полезной информацией с владельцами животных.

Стало известно, как обезопасить прибывание любимых питомцев на даче.

Чтобы сохранить качество жизни кошки на даче, необходимо знать несколько правил.

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На даче для питомцев много опасностей. Кошки могут спрыгивать с высоких деревьев и повредиться. А также их может настигнуть опасность в виде проезжающих машин.

«Обязательно проведите обработку перед поездкой от блох и клещей. Приобретите шлейку и поводок, если планируете выгуливать питомца в безопасном месте, к примеру во дворе своего дома», – отметил специалист в беседе с vnimanie.pro.

«Ни в коем случае не кормите едой со стола во время застолья и всегда в аптечке держите смекту, полисорб, любое антигистаминное, хлоргексидин и эластичный самофиксирующий бинт», – заключили специалисты. 

Напомним, ранее эксперты рассказали, как вырастить богатый урожай перца на даче.

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