«Обязательно проведите обработку»: что нужно знать перед тем, как отвезти домашних питомцев на дачу

Стало известно, как обезопасить прибывание любимых питомцев на даче.

Чтобы сохранить качество жизни кошки на даче, необходимо знать несколько правил.

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На даче для питомцев много опасностей. Кошки могут спрыгивать с высоких деревьев и повредиться. А также их может настигнуть опасность в виде проезжающих машин.