Простой способ: как избавиться от пятен на полотенце и при этом не повредить его

Чтобы не испортить внешний облик полотенца при его чистке важно не применять обычный стиральный порошок.

Дело в том, что частицы порошка застревают в волокнах полотенца. Из-за этого ткань становится жесткой и рвется быстрее, чем обычно.

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Вместо порошка стоит использовать жидкие средства. А еще добавлять к ним пищевую соду. При выведении пятен со светлой ткани лучше не применять отбеливатель. Хозяйственное мыло справится с этой задачей качественнее. Об этом рассказали tut-news.ru.