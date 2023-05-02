Теперь выплаты могут задерживать: с 1 мая изменился закон, который касается выдачи пенсий

В России живут десятки миллионов пенсионеров. До недавнего времени многие получали пенсию разными способами. Однако с 1 мая в России изменился закон. Теперь пенсии пожилым граждан могут доставлять только сотрудники почты. Доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур рассказала о плюсах и минусах решения властей.
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По словам эксперта, изменения были сделаны для того, чтобы бороться с мошенниками. Закон должен помочь предотвратить хищение пенсий. Однако еще остались опасения, что деньги могут доставляться не во время.
«Если штат сотрудников почтовых отделений будет укомплектован полностью, т.е. будут все исполнители, то проблем с доставкой пенсий не должно возникнуть. Но в настоящее время низкие заработные платы не способствуют притоку сотрудников на "Почту России". Это вызывает определенные опасения», — пояснила Мазур, пишет «А теперь внимание!».