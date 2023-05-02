Теперь выплаты могут задерживать: с 1 мая изменился закон, который касается выдачи пенсий

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По словам эксперта, изменения были сделаны для того, чтобы бороться с мошенниками. Закон должен помочь предотвратить хищение пенсий. Однако еще остались опасения, что деньги могут доставляться не во время.