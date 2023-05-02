Как уничтожить одуванчики вместе с корнями — копать и тянуть ничего не нужно

Несмотря на красоту ярких желтых цветков, одуванчик относится к числу сорных трав. Поэтому все дачники пытаются избавиться от него любыми средствами. Ведь стоит только зазеваться, растение выпустит семена и захватит новые территории.

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По этой причине первым и самым важным этапом в борьбе с этим сорняком является регулярное отсечение желтых шляпок. Это позволит вам избежать появления новых растений.

Второй этап предполагает уничтожение корня одуванчика. Извлечь его из земли довольно сложно. Поэтому опытные огородники предпочитают «выжигать» одуванчик самодельным раствором. Для его приготовления нужно взять 5 литров воды и пол-литра водки. Жидкости следует смешать, перелить в емкость с носиком и обильно полить сорняк. Спиртовой раствор не оставит одуванчикам никакого шанса.

Источник: polzavred.ru