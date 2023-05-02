Как избавиться от «мучнистой росы» на огородных культурах — мощный способ

Грибок, который в народе называют «мучнистой росой» поражает многие культурные растения. Он быстро разрастается, поэтому если не предпринимать никаких мер, то можно потерять весомую часть урожая.

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Именно поэтому опытные огородники никогда не пускают ситуацию на самотек. А при малейших признаках заболевания начинают обрабатывать посадки мощными средствами.

Некоторые дачники покупают специальную химию, но большая часть огородников привыкла полагаться на народные рецепты. Ведь они работают ничуть не хуже.

Для приготовления эффективного раствора вам потребуется 5 литров воды, 1 таблетка аспирина, 2 ст. ложки соды, 1 ст. ложка подсолнечного масла и 2 ст. ложки жидкого мыла. По очереди растворите все ингредиенты в литре горячей воды. Затем долейте к составу оставшиеся 4 литра жидкости и распылите средство на пораженные растения.

Очень скоро вы заметите, что напасть отступила. А чтобы она не вернулась, нужно проводить подобную обработку каждую неделю.

Источник: belnovosti.by