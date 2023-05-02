Колорадский жук упадет лапками вверх: просто опрыскайте картошку этим бесплатным средством

Каждый год дачники ломают голову над тем, как уберечь посадки картофеля от колорадского жука. Вредитель отлично перемещается по ветру, поэтому избавиться навсегда от него не получится. Однако есть средство, которое поможет вам забыть о надоедливом полосатике минимум на две недели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для его приготовления вам понадобится только чистотел и вода. Растение можно использовать в свежем или сушеном виде. Сложите стебли чистотела в ведро, хорошенько их утрамбуйте и залейте водой. Поставьте емкость на огонь и кипятите отвар в течение 15 минут. Дождитесь, когда состав остынет, затем процедите его через марлю. Далее растворите пол-литра отвара в 11 литрах воды и распылите полученное средство на кусты картофеля.

Такая обработка решит проблему минимум на 14 дней. После этого ее нужно будет регулярно повторять. И не забывайте, что чистотел агрессивно влияет на кожу, поэтому обязательно используйте перчатки и защитную одежду.

Источник: ogorod.ru