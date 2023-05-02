Как навсегда прогнать тараканов со своей кухни — больше не вернутся никогда

Тараканы являются в страшных снах многим жителям высокоэтажных домов. Дело в том, что эти неприятные насекомые могут завестись даже в самой чистой квартире. Если они есть у ваших соседей, то не сомневайтесь, очень скоро они доберутся и до вашей кухни.

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Чтобы этого не произошло, нужно принимать меры заранее. Для этого вам потребуется только бутылек нашатырного спирта и вода. На 2 литра воды возьмите 2 ложки аптечного средства. Получившимся раствором рекомендуется проводить влажную уборку помещений дважды в неделю. Особое внимание следует уделить плинтусу и вентиляции.

Запах нашатырного спирта отпугнет соседских насекомых и прогонит нескольких перебежчиков, которые уже пересекли границу. А если вы упустили момент и в квартире уже успел поселиться целый выводок, то потребуется более мощное средство. Например, скипидар. Его тоже нужно будет нанести на плинтус, вокруг вентиляционных отверстий, а также рядом с источниками пищи и воды.

После того как тараканы исчезнут. Можно будет вернуться к профилактическим обработкам с помощью раствора нашатырного спирта. Соблюдайте эти меры предосторожности, и ни один вредитель не посягнет на вашу территорию.

Источник: taraklop.ru