Деньги дадут, но нужно заявление: пенсионерам рассказали об особой доплате

Поясняется, что для получения такой выплаты нужно заявление подать в Социальный фонд, в МФЦ, а также его можно заполнить на портале «Госуслуг» либо через «Почту России». Важно знать, что размер надбавки будет зависеть от начисленных баллов.

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Также юрист пояснил, что надбавка рассчитывается индивидуально. Однако она будет выплачена определенным категориям людей: тем кто вырастил двух и более детей и не работал в период ухода за ними, а теперь имеет лишь минимальный стаж и пенсию, пишет РИА Новости.