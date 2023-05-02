Деньги дадут, но нужно заявление: пенсионерам рассказали об особой доплате

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Многим положены не только основные выплаты, но и дополнительные. О некоторых доплатах знают не все граждане. Юрист Иван Соловьев рассказал, что ряду пенсионеров в России положена выплата, о которой они не знают. Более того, чтобы ее получить, необходимо подать особое заявление.
Речь идет о доплате пенсионерам, которые вышли на пенсию до 2015 года. Они могут получать надбавку за воспитание детей.
Поясняется, что для получения такой выплаты нужно заявление подать в Социальный фонд, в МФЦ, а также его можно заполнить на портале «Госуслуг» либо через «Почту России». Важно знать, что размер надбавки будет зависеть от начисленных баллов.
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Также юрист пояснил, что надбавка рассчитывается индивидуально. Однако она будет выплачена определенным категориям людей: тем кто вырастил двух и более детей и не работал в период ухода за ними, а теперь имеет лишь минимальный стаж и пенсию, пишет РИА Новости.