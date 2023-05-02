Помидоры вырастут сочными и мясистыми: поможет дешевая подкормка — деревенский способ

Вырастить крупные сочные помидоры с мясистой мякотью — это мечта каждого дачника. Многие огородники годами бьются над этой задачей, но все никак. А секрет довольно прост: нужно всего лишь подкормить корешки правильным составом. Добавлять удобрение следует в момент посадки томатов в открытый грунт.

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Для приготовления чудо-подкормки вам потребуется взять 2 ложки сернокислого калия, столько же мочевины, 4 ложки суперфосфата и пару горстей древесной золы. Все составляющие нужно залить 2 литрами воды и как следует перемешать.

Полейте этим удобрением каждую лунку. С его помощью помидоры быстро адаптируются к новым условиям и получат все необходимые элементы для формирования вкусных и крупных плодов.

Источник: ogorod.ru