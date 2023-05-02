К 2027 году случится массовая безработица: названа причина увольнений миллионов сотрудников

За последние десятилетия произошел большой прогресс. Появились умные колонки, роботы-продавцы и роботы-официанты. Техника во многом облегчила жизнь людей. Однако скоро также появление искусственного интеллекта может спровоцировать массовую безработицу.
Эксперты бьют тревогу так как некоторые профессии просто «вымрут». Большинству людей по всему миру придется подстраиваться под новые реалии или жить в нищете.
По данным из отчета Всемирного экономического форума, к 2027 году исчезнут около 14 миллионов рабочих мест. Отмечается, что это не случится в один миг. Выгонять людей сразу никто не будет. Поясняется, что будут предложены такие варианты, как освоить актуальные специальности.
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К примеру, в скором будущем увеличится спрос на аналитиков данных, а также экспертов по машинному обучению и кибербезопасности. Интерес к таким направлениям у работодателей повысится на треть.
На данный момент искусственный интеллект в бизнес-сфере выполняет больше 30% объема работы, а к концу десятилетия он может лишить места 300 миллионов сотрудников, об этом сообщает CNN.