К 2027 году случится массовая безработица: названа причина увольнений миллионов сотрудников

По данным из отчета Всемирного экономического форума, к 2027 году исчезнут около 14 миллионов рабочих мест. Отмечается, что это не случится в один миг. Выгонять людей сразу никто не будет. Поясняется, что будут предложены такие варианты, как освоить актуальные специальности.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

К примеру, в скором будущем увеличится спрос на аналитиков данных, а также экспертов по машинному обучению и кибербезопасности. Интерес к таким направлениям у работодателей повысится на треть.

На данный момент искусственный интеллект в бизнес-сфере выполняет больше 30% объема работы, а к концу десятилетия он может лишить места 300 миллионов сотрудников, об этом сообщает CNN.