По 20 тысяч каждые 5 лет: россияне смогут получать деньги просто за то, что они женаты

В России каждый год заключаются браки. К примеру, в январе-октябре 2022 года было зарегистрировано 868,7 тысяч брачных союзов. Однако и уровень разводов высок. Депутаты Госдумы предложили поощрять россиян, которые много лет состоят в браке.

Готовится проект закона, который предполагает, что семьям, которые вместе уже больше 20 лет, будут полагаться выплаты.