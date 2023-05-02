По 20 тысяч каждые 5 лет: россияне смогут получать деньги просто за то, что они женаты

В России каждый год заключаются браки. К примеру, в январе-октябре 2022 года было зарегистрировано 868,7 тысяч брачных союзов. Однако и уровень разводов высок. Депутаты Госдумы предложили поощрять россиян, которые много лет состоят в браке.
Готовится проект закона, который предполагает, что семьям, которые вместе уже больше 20 лет, будут полагаться выплаты.
Заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов рассказал о том, что, согласно инициативе, платить предлагается парам после того, как они достигли 20-летия совместной жизни.
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Депутат отметил, что подобные меры уже есть в некоторых регионах, но будет лучше, если поддерживать семьи будут на федеральном уровне.
«Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», — пояснил депутат, пишет ТАСС.