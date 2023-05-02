Как вкусно засолить кету и горбушу — удивительно простой рецепт

О пользе красной рыбы знают все. Она содержит витамин D, B12, калий, фосфор, а также большое количество омега-3 жиров, которые очень важны для сосудов. Кроме того, мясо красной рыбы обладает превосходным вкусом. Если правильно его приготовить, то ваши гости напрочь забудут о других закусках.

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Для вкусного блюда вам потребуется: 1 кг филе красной рыбы, ассорти из зелени укропа, петрушки и кинзы, 140 г коньяка, 1–2 ст. ложка соли и 0,5 ст. ложки сахара.

Положите в стеклянный контейнер половину пучка зелени. Поверх нее разместите кусочки филе. Посыпьте рыбу солью и сахаром, полейте коньяком и накройте оставшейся зеленью.

Далее закройте посудину плотной крышкой и уберите в холодильник. Через 12 часов рыба будет готова к употреблению. Вам нужно только промыть ее от соли, очистить от трав — и можно подавать к столу.

Горбуша получится невероятно нежной. Ее можно добавить во множество разных блюд или использовать в качестве отдельной закуски.

Источник: ogorod.video.