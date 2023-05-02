Новый климатический ужас увидит человечество: синоптики дали страшный прогноз на два года

Уже в летний период 2023 или 2024 года может быть установлен новый температурный рекорд. Причиной называют возвращение феномена Эль-Ниньо, сообщает Лента.ру со ссылкой на New York Post.

По словам климатологов, такие ситуации происходят, когда температура тихоокеанских поверхностных вод возрастает.

За последние несколько лет в экваториальной части Тихого океана фиксировалось противоположное явление – Ла-Нинья. При этом эффекте идет масштабное охлаждение вод.

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Также отмечается, что самым жарким годом признан 2016 год. При условии возвращения Эль-Ниньо установится новый температурный рекорд. Это приведет к засухе и зною по всему миру. Сильнее пострадают те страны, в которых основным видом деятельности является сельское хозяйство.