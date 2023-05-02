Приятный бонус: названа еще одна категория россиян, которой дадут выгодную льготную ипотеку

В России у многих остро стоит вопрос с жильем. Купить квартиру становится все проблематичнее, так как цены растут. Однако существуют льготные программы. На этот раз президент Владимир Путин поручил министрам подготовить программу льготной ипотеки для педагогов. Созданы условия для выгодного получения кредита на покупку жилья — это будут в рамках проекта «Профессионалитет».
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Отмечается, что уже в ближайшее время правила участия в программе будут подробно расписаны. Будут выделены условия, в рамках которых можно будет получить такую ипотеку и льготу педагогам.
Кабинет министров должен будет подготовить доклад о разработке льготных предложений для этой категории россиян до 1 октября, об этом пишет РИА Новости.