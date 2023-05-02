Приятный бонус: названа еще одна категория россиян, которой дадут выгодную льготную ипотеку

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Отмечается, что уже в ближайшее время правила участия в программе будут подробно расписаны. Будут выделены условия, в рамках которых можно будет получить такую ипотеку и льготу педагогам.

Кабинет министров должен будет подготовить доклад о разработке льготных предложений для этой категории россиян до 1 октября, об этом пишет РИА Новости.