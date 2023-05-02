Сантехник влил уксус в слив и показал, что будет: больше засоров в раковине и ванне не увидите

Сантехник раскрыл народный метод очищения слива, который эффективно убирает засоры.

Приготовить шипучий раствор, который выталкивает всю дрянь из канализации, можно буквально из того, что есть под рукой.

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В слив раковины и ванны нужно засыпать 4 столовые ложки соды. Потом налить в него чайник кипятка и туда же отправить 200–250 мл столового уксуса.

После прекращения шипения и образования пены вылить в слив еще один чайник кипятка. Вода должна быть максимально горячей.

Если эту процедуру делать регулярно для профилактики, то засоров в сливе не будет никогда.

Источник: дзен-канал «Деревня Хорошеево».