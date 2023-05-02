Что нужно сделать с пионами, чтобы цветы радовали до осени — секрет садоводов

Многие дачники с удовольствием сажают на своем участке кусты пионов. Но, к сожалению, эти прекрасные цветы радуют глаз всего два месяца, а потом осыпаются. «Это неизбежно», — подумает начинающий садовод. А бывалый усмехнется, так как он точно знает, что цветение пионов можно продлить до самой осени.

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Для этого нужно ответственно подойти к выбору места для посадки кустов. Пионы любят солнечный свет и не терпят резких порывов ветра. Поэтому их нельзя сажать в тени и на обдуваемых со всех сторон пространствах.

Обязательно подрезайте кусты. Иначе лишние побеги отнимут полезные вещества, которые могли бы пойти на формирование новых бутонов.

Пионы не терпят засухи и чрезмерной влажности. Поэтому следите за тем, чтобы почва не пересыхала, и в то же время старайтесь не переусердствовать с поливом.

Соблюдайте эти простые правила, и цветы будут радовать вас до самой осени.

Источник: advice.news.