Роскачество назвало лучшую тушенку из натурального мяса — в меру соленая, по ГОСТу

В Роскачестве проверили тушенку, которую можно найти на полках магазинов и супермаркетов. В результате исследования была назвала одна из лучших торговых марок, которая полностью соответствует стандартам качества и отличается доступной стоимостью — цена продукции весьма привлекательная для покупателей даже со среднем достатком.

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В ходе проверки экспертизу прошли более двадцати трех торговых марок. Специалисты Роскачества изучили продукцию по девяти критериям. Также учитывалась и оценка, которую озвучивали потребители.

Наивысший балл получила тушеная говядина торговой марки «Честный продукт». Этот продукт совершенно безопасен. В одной банке — достаточное содержание мяса и жира. Состав полностью соответствуют заявленному. Говядина малосоленая, вредных и посторонних примесей не выявлено. Массовая доля белков и жиров полностью соответствует ГОСТу.

По материалам vnimanie.pro