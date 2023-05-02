Как быстро разморозить мясо без микроволновки: ложка соли, пять минут

Быстро и очень качественно разморозить мясо или рыбу можно при помощи обычной соли. Растворите ложку соли в воде.

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Погрузите замороженный кусок полностью в солевом растворе. Дождитесь 5 минут и готовьте блюдо, которое вы планировали!

Этот способ позволяет полностью разморозить мясо или рыбу в очень короткий период. Такого эффекта вы никогда не добьетесь от микроволновки. Кроме того, данный метод полностью экологичен.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».