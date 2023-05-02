Как улучшить вкус любого рассольника — секреты опытных кулинаров

Если вы решили приготовить рассольник, то обязательно ознакомьтесь с этими советами. Они помогут вам сделать суп намного вкуснее и ароматнее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В классический рассольник всегда добавляют перловую крупу. Но некоторые хозяйки даже не догадываются о том, что перед этим ее нужно обязательно выдержать в воде в течение 6-8 часов. Только в этом случае крупа получится мягкой и приятной на вкус.

Второй момент. Соленые огурцы следует добавлять после того, как сварится картошка. Иначе крахмалистый овощ будет хрустеть на зубах.

И последний совет. Начинайте разливать рассольник по тарелкам не ранее чем через 30 минут после приготовления. Дайте супу настояться. Эта маленькая хитрость поможет сделать аромат и вкус вашего блюда более насыщенным.

Источник: ogorod.video