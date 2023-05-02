Клещи убегут в лес: готовим средство из подручных средств - дешево и эффективно

Весна - пора клещей. И лучше обезопасить себя, если вы собрались на природу, иначе можно нажить себе кучу проблем со здоровьем.

Конечно, средство против клещей можно купить в магазине, а можно приготовить самим, потратив меньше денег на это.

Просто возьмите 150 миллилитров любого крема с алоэ вера, добавьте 20 капель масла герани и лаванды, а также 30 миллилитров растительного масла.

Все тщательно перемешайте и намажьте открытые участки кожи. Клещи не подступятся.

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