Роскачество назвало марки лучшего кефира без кишечной палочки — соответствуют ГОСТу

Эксперты Роскачества поделились результатами масштабной проверки. Под прицелом специалистов оказалась такая молочная продукция, как кефир. В рамках проверки тестирование прошли разнообразные бренды, и только пять торговых марок кисломолочной продукции получили одобрение и были признаны безопасными для употребления.

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В ряде продукции эксперты Роскачества обнаружили вместо молочного жира растительный. В некоторых образцах была найдена кишечная палочка. При экспертизе еще одним недочетом стало и недостаточное количество дрожжей, чем того требует рецептура.

Стоит уточнить, что многие производители уже заявили о скорейшем устранении всех недостатков. При этом эксперты Роскачества порекомендовали к употреблению всего 5 безопасных марок качественного кефира, полностью отвечающих стандарту.

И это кефирная продукция «ВкусВилл», «Городецкий», «Особая коллекция», «Станция молочная» и Globus Vitа.

По материалам vnimanie.pro