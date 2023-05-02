Даже старые сковородки блестят как новые! Как при помощи обычного уксуса убрать черный нагар

Многие хозяйки заметили, что частое использование абразивных средств, включая соду, портит посуду и сантехнику. Ведь микрочастицы царапают поверхность, а со временем эффект нарастает.

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И вот вместо идеальной поверхности мы видим потемневшую, с неравномерным покрытием и пятнами.

Поэтому лучше для очищения кухонных принадлежностей брать жидкие вещества. Отлично удаляет грязь и жировые наслоения обычный 9%-ный уксус.

Чтобы убрать со сковороды или кастрюли нагар, нужно всего лишь щедро пройтись по загрязненной поверхности губкой, смоченной в нем, и выждать минут 15-20.

Есть и более эффективный метод. Поскольку чаще всего подгорает донышко у кастрюль и сковородок, можно заткнуть раковину и налить в нее уксус. Поставить посуду донышком вниз. Спустя время останется только смыть все водой. В особо запущенных случаях придется повторить процедуру несколько раз.

К слову, заодно раковина тоже очистится и потеряет неприятный запах.

Источник: дзен-канал Creative Tool Mistry