Горько! Россиянам могут платить по 20 тысяч рублей за брак

В Госдуме предложили платить деньги семьям, которые давно живут вместе и не были замечены в громких скандалах. Заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов пояснил, что доплаты могут коснутся тех, кто находится в браке более 20 лет.

Вообще, эта инициатива действует уже в некоторых регионах России. По словам парламентария, надо закон вывести на федеральный уровень.

Нилов предлагает платить счастливым семьям по 20 тысяч рублей. По его мнению, это как минимум поддержит институт семьи.

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