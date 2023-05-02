Опытный садовод раскрыл эффективное средство против тли: смешать два пакетика и опрыскать

Мелкая тля способна свести весь урожай на нет. Чтобы обойтись без лишних экспериментов с народными средствами, купите в специализированных отделах два пакетика, которые создавали специально для этой цели. Смешайте их и обработайте пораженные участки. Вы удивитесь результату!

Итак, растворите в воде два препарата «Фитоверн» и «Битоксибациллин», добавьте хозяйственное мыло. Опрыскайте этим составом растения.

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Насекомые исчезнут, а через семь дней процедуру повторите для профилактики.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород»