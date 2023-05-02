Роскачество назвало самый вкусный шашлык из свинины — берут те, кто раскусил: мясо свежайшее

Наступил май, а это значит, что дачники уже вовсю возводят мангалы на своих участках. Большинство предпочитает покупать готовые шашлыки в маринаде, а не возиться с приготовлением мяса. Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование, назвав самый вкусный шашлык из свинины. Они представили свой рейтинг торговых марок.

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В топ-3 лучшего шашлыка из свинины вошли:

«Окраина». В их мясе нет обилия соли, а это значит, что производитель не пытался сэкономить на сырье. Из плюсов: мясо свежее, оно не имеет посторонних запахов, куски относительно средних размеров, и их удобно насаживать на шампур;

«Останкино». В упаковке только свежее мясо. Кусочки мягкие и оптимального размера, они имеют светло-розовый цвет. Посторонних запахов нет;

«Мираторг». Мясо в меру соленое, оно имеет выраженный рисунок. Посторонних запахов от продукта нет — он свежий.

По материалам vnimanie.pro