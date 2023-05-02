Вся кухня отмоется этим народным средством: пена от уксуса выталкивает даже засохший жир

Очень простое народное средство по-настоящему эффективно отмывает любые поверхности. На кухне оно становится просто незаменимым, поскольку без труда очищает даже самые загрязненные и жирные места.

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Средство образует пену, которая начинает активно воздействовать на наслоения. Потом вам нужно провести тряпкой, и грязь испарится на глазах.

Возьмите 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку жидкого хозяйственного мыла, 1 столовую ложку 9-процентного уксуса. Смешайте, получится активная пена. Нанесите ее на загрязненную поверхность, промойте. Если наслоения сильные, оставьте на 10 минут, а потом смойте губкой.

Источник: дзен-канал «Блог Экономки»