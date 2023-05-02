Смешайте эти два ингредиента и вылейте в унитаз: через полчаса вы не узнаете его – как новый

Известковый налет и желтые пятна – верные спутники унитаза. При этом загрязнения далеко не всегда говорят о том, что хозяин квартиры – грязнуля.

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Многие женщины и мужчины каждый день начищают свою сантехнику, а пятна все равно появляются. Это означает одно – в их городе слишком минерализована вода. А эффективно побороть эту проблему может простой народный рецепт с содой и лимонной кислотой.

В 1/3 стакана пищевой соды добавьте 1/4 стакана лимонной кислоты. Тщательно перемешайте. Вылейте полученную кашицу в унитаз и смешайте в чаше с водой до образования пены.

Оставьте на 30-40 минут, затем смойте большим количеством теплой воды, почистите ершиком. Вместо лимонной кислоты можно использовать свежевыжатый сок лимона.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».