Орхидея даст обильное цветение: как правильно удобрять растение — берем лимонный сок

Орхидея одно из самых капризных комнатных растений, которое требует особого ухода. Обычным поливом тут не обойдешься. Для обильного цветения орхидеи потребуется специальная подпитка. Самое действенное удобрение — лимонное. Иммунитет комнатной орхидеи укрепится за счет углерода, кислорода и витамина С.

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Как приготовить удобрение?

Смешиваем три литра теплой воды - не выше 30°, и 100 мл свежевыжатого лимонного сока. Этим раствором поливаем орхидею один раз в шесть недель. Полив представляет собой погружный метод: опускаем горшок с растением в емкость с раствором на 15-30 минут, а затем даем лишней жидкости стечь.

Лимонное удобрение также можно использовать для протирки листьев орхидеи от пыли и загрязнений.

По материалам belnovosti.by