Орхидея даст обильное цветение: как правильно удобрять растение — берем лимонный сок

Орхидея. Фото: Global Look Press

Соседки ахнут от зависти!

Орхидея одно из самых капризных комнатных растений, которое требует особого ухода. Обычным поливом тут не обойдешься. Для обильного цветения орхидеи потребуется специальная подпитка. Самое действенное удобрение — лимонное. Иммунитет комнатной орхидеи укрепится за счет углерода, кислорода и витамина С. 

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Как приготовить удобрение?

Смешиваем три литра теплой воды - не выше 30°, и 100 мл свежевыжатого лимонного сока. Этим раствором поливаем орхидею один раз в шесть недель. Полив представляет собой погружный метод: опускаем горшок с растением в емкость с раствором на 15-30 минут, а затем даем лишней жидкости стечь.

Лимонное удобрение также можно использовать для протирки листьев орхидеи от пыли и загрязнений. 

По материалам belnovosti.by

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