Берем остатки яичной скорлупы: как вывести с огорода гусениц, слизней и медведок — легко

Вывести вредителей из огорода можно простым, но проверенным способом: медведки, слизни и гусеницы больше не побеспокоят. Причем совершенно не нужно отпугивать вредителей едкими химикатами. Есть натуральное и даже полезное для посадок средство. Справиться с нашествием вредителей поможет обычная яичная скорлупа.

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С помощью этого средства можно оставить нашествие насекомых-вредителей и тем самым, спасти урожай.

Для того, чтобы вывести с огорода медведку нужно смешать предварительно измельченную скорлупу с нерафинированным растительным маслом. Далее внести удобрение в лунки при посадке культурных растений. Такое угощение едва ли придется медведке по вкусу.

А вот гусениц и прочих вредителей, к примеру, слизней, можно остановить еще до того, как они подберутся к грядкам. Для этого усейте почву вокруг крупными яичными скорлупками. Переползти их они не смогут.

По материалам belnovosti.by