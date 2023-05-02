Тля уйдет навсегда: разведите этот копеечный чудо-раствор - урожай выпрямится

Тля способна уничтожить урожай, поэтому с насекомыми надо бороться на ранней стадии - весной, пока они вам все не загубили.

В борьбе с вредителями помогает зольный раствор. Наполните 10-литровое ведро водой и добавьте 2 стакана золы. Оставьте настояться сутки. Затем добавьте 2 столовые ложки жидкого моющего средства - для прилипания.

После - процедите раствор и опрыскайте им поврежденные тлей листья урожая. Вредители исчезнут тут же, а растения выпрямятся.

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