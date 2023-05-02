Новые проблемы! Костомарова пока не могут перевести в Германию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров до сих пор находится в московкой «Коммунарке», куда он попал в начале января. Некроз врачам удалось спасти, но спортсмен лишился почти всех своих конечностей.

Есть информация, что Костомарова готовят перевести в Германию, где ему будут делать сложное протезирование. Но пока есть проблемы.

«Конечно, его нужно делать и сейчас договариваются об этом. Наиболее предпочтительный вариант – сделать эту операцию в Германии. Поэтому пока ждут, потому что протезирование можно делать на более-менее здоровый организм», – заявил источник Sport24.ru.

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