Доллар плюнул в сторону валютчиков: вырос до предела и сбавлять темп не намерен

Американский доллар в начале недели усилил рост относительно ряда мировых валют, в частности евро и иены.

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Эксперты связывают это с приближением начала заседания Федеральной резервной системы, от которого ждут ряда пояснений относительно будущего валюты США.

По последним данным курс евро к доллару снизился до 1,0992 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1020 доллара. Курс американской валюты к иене поднялся до 137,16 иены со 136,28 иены. Индекс доллара вырос на 0,25%, дойдя до 101,91 пункта.