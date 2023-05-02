Как быстро удалить чайный налет с заварника: вся темнота сама сойдет!

Любой чайник для заварки, особенно с металлическими деталями, рано или поздно покрывается трудновыводимым темным слоем.
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Сегодня мы раскроем простой метод очищения такого коричневого налета. Даже если он создавался не один год, смоется в считанные секунды.
Для этого поместите заварник в воду с двумя ложками соды и прокипятите пару минут на плите. Потом возьмите губку и с легкостью удалите темное наслоение. Все уйдет мгновенно!
Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».